Căn hộ dịch vụ tại Việt Nam đang phát triển theo cấp số nhân

Giá thuê tăng trưởng tốt

Tuy nhiên, theo Savills, nếu so sánh với thời điểm quý I/2019, giá thuê bình quân toàn thị trường trong 3 tháng đầu năm nay vẫn thấp hơn 10%. "Do cạnh tranh cao từ căn hộ chung cư cho thuê và khách sạn, giá thuê vẫn chưa phục hồi hoàn toàn so với năm 2019", các chuyên gia tại Savills nhận định.

Cùng chung góc nhìn này, đại diện Nikko Saigon cũng cho biết rào cản chính đối với các căn hộ dịch vụ cao cấp chính là căn hộ chung cư cho thuê. "Đây là phân khúc cạnh tranh trực tiếp với căn hộ dịch vụ, với nguồn cung lớn và giá thuê thấp hơn nhiều so với dịch vụ 5 sao của chúng tôi", vị này nhấn mạnh.

Bên trong một căn hộ dịch vụ tương tự các căn hộ chung cư cho thuê truyền thống. Ảnh: Nikko Saigon.



Thực tế, có những thời điểm như quý II/2022, Savills ghi nhận giá thuê trung bình tại các căn hộ dịch vụ cao hơn đến 40% so với giá thuê các căn hộ chung cư hạng A và B.

Song song đó, ông Albert Lafuente cho rằng chính sự phát triển theo cấp số nhân của mô hình căn hộ dịch vụ càng làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các dự án.