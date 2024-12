Căn hộ cao cấp, hạng sang chiếm đến 88% nguồn cung chung cư mới

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết, 10 tháng đầu năm 2024, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn khoảng 19 nghìn sản phẩm mới, cao hơn khoảng 70% tổng nguồn cung năm 2023. Tuy nhiên, có đến 88% nguồn cung là loại hình cao tầng, đến từ các dự án cao cấp, hạng sang của các chủ đầu tư lớn tại khu Đông và khu Tây TP Hà Nội. Vắng bóng căn hộ bình dân, căn hộ trung cấp khan hiếm Tại Hội thảo “Tiềm năng của căn hộ cho thuê Lease Home” chiều nay (23/12), ông Đính cho biết, phân khúc căn hộ bình dân hoàn toàn “vắng bóng”, căn hộ trung cấp bắt đầu khan hiếm. Các dự án căn hộ mở bán từ quý III đều có mức giá từ 60 triệu/m2 trở lên, toàn thị trường ghi nhận hơn 30.000 sản phẩm mở bán. Trong đó, nguồn thị trường căn hộ khu vực trung tâm Hà Nội bao gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng vẫn rất khan hiếm. Sơ bộ năm 2024, khu vực trung tâm chỉ ghi nhận khoảng 400 sản phẩm mở bán, với 3 dự án mở bán mới, chỉ bằng khoảng 30% năm 2023. Hơn 90% nguồn cung căn hộ Hà Nội trong năm 2024 được đóng góp bởi các dự án tại các quận, huyện vùng ven. Nguồn cung căn hộ khu vực trung tâm chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 1%... Theo nhận định từ Savills, trong vòng 3 - 5 năm tới nguồn cung căn hộ nội thành sẽ vẫn khan hiếm. Theo CBRE, trong tháng 9/2024 nguồn cung căn hộ tại Hà nội đạt 19.000 căn tập trung chủ yếu các khu vực: Phía Tây và phía Đông Hà Nội… Ông Lê Đình Chung - Thành viên tổ công tác nghiên cứu thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - nhận định, trong những năm tới, “cơn khát” căn hộ tại lõi trung tâm nội đô tiếp tục tiếp diễn, bởi hiện nay quỹ đất đang cạn kiệt, nhiều dự án vướng mắc pháp lý chưa thể tháo gỡ ngay. Tại nội đô Hà Nội nhiều dự án sau khi mở bán đã “hết hàng”. Ông Chung cho biết thêm, việc kết hôn muộn, hay độc thân đang không ngừng gia tăng, trong đó có Việt Nam; cùng với giá nhà tăng cao, khả năng mua nhà thấp… dẫn đến xu hướng thuê nhà ngày một tăng cao. Đặc biệt là xu hướng thuê căn hộ để tận hưởng tiện ích và nâng cao chất lượng cuộc sống đã và đang trở thành lựa chọn phổ biến cho nhóm đối tượng này. "Việc sở hữu một căn hộ cho thuê không chỉ giúp các nhà đầu tư tận dụng được lợi thế về nhu cầu thị trường mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các biến động của thị trường", ông Chung nói. Chung cư vẫn hấp dẫn trong năm 2025 Ông Trần Minh Tiến - Giám đốc trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing nêu ba lý do khiến chung cư tiếp tục là loại hình dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội trong năm tới. Thứ nhất, lượng giao dịch chung cư bao gồm loại hình sơ cấp và chuyển nhượng chiếm 55% tổng giao dịch toàn thị trường năm năm, tương đương khoảng 46.000 giao dịch. Mỗi năm Hà Nội tăng thêm 200.000 người có nhu cầu về nhà ở và nhu cầu sở hữu nhà ở chung cư là rất lớn, thể hiện ở thanh khoản cao. Mặc dù giá bán cao, nhưng thanh khoản các dự án đều rất khả quan. Cập nhật đến gần hết quý IV năm nay, nguồn cung căn hộ mở mới cả năm 2024 đạt khoảng 35.000 căn, cao hơn so với dự báo trước đó là 22.000 - 24.000 căn. Tỷ lệ hấp thụ trên các dự án mở bán được lên tới 80 - 90% nhờ đa dạng loại hình tệp khách hàng mua để ở và đầu tư. Thứ hai, chung cư là loại hình ở thực với mức giá tương đối dễ chịu so với nhà mặt đất. Với căn hộ đã có sổ, thủ tục pháp lý vay ngân hàng dễ dàng hơn cho người mua nhà. Trong khoảng ngân sách 3 - 5 tỷ đồng, chung cư vẫn sẽ được “ưu ái" khi hầu hết dự án nằm ở mặt đường rộng, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, nhiều tiện ích nội khu và quanh khu vực. Trong khi đó, với phân khúc giá tương đương, nhà liền thổ sẽ chỉ mua được ở những khu vực xa trung tâm Hà Nội, hoặc trong trung tâm nhưng diện tích hạn chế và tại ngõ hẻm tương đối nhỏ. Cuối cùng, với sự cạnh tranh gay gắt và nhu cầu tăng cao của khách hàng, các chủ đầu tư ngày càng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng xây dựng và tiêu chuẩn bàn giao, đi kèm nhiều chính sách bán hàng ưu đãi với gói hỗ trợ lãi suất cho vay và giãn tiến độ thanh toán. Điều này đã giúp chung cư trở thành một kênh đầu tư mới trong thời gian gần đây, thu hút thêm tệp khách hàng mua đầu tư để tích lũy và gia tăng tài sản, giúp tăng đáng kể lượng hấp thụ trên thị trường. Ngọc Mai