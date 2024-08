Cần Giờ rực rỡ sắc màu: Khám phá lễ hội Nghinh Ông độc đáo

Tại di tích Lăng Ông Thủy Tướng, nơi diễn ra các nghi lễ chính, ngư dân và Hội Vạn Lạch đã phối hợp chặt chẽ để tu sửa, dọn dẹp và trang trí không gian di tích. Chính quyền địa phương cũng tích cực chuẩn bị sân lễ, tổ chức triển lãm về thành tựu phát triển nghề biển, sắp xếp lễ đài cho các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian và sân chơi cho thiếu nhi.

Ngư dân Cần Giờ, đặc biệt là những người sống dọc các tuyến đường diễu hành, đã lập bàn hương án trước nhà với lễ vật để nghênh đón và cầu nguyện sự phúc lành từ Ông. Các ghe, thuyền, dù ở xa hay gần, đều được sơn sửa và trang trí rực rỡ để tham gia lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 8 âm lịch, gồm hai phần: phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại di tích Lăng Ông Thủy Tướng và vùng biển Cần Thạnh, với các nghi thức quan trọng như Lễ Thượng Kỳ, Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ, Lễ cúng bạn cũ lái xưa, và Lễ Cầu An. Nghi lễ Thượng Kỳ mở đầu lễ hội, diễn ra ngoài trời, trước cửa di tích Lăng Ông Thủy Tướng. Lễ mừng công nhằm tôn vinh ngư dân và tổng kết một năm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Lễ Cúng bạn cũ lái xưa và Lễ Cầu An được tổ chức theo nghi thức cổ truyền, thể hiện lòng biết ơn đối với cá Ông, đồng thời cầu nguyện cho mùa vụ bội thu, bình an và hạnh phúc.

Ngày 16 tháng 8 âm lịch, lễ chính của lễ hội là Lễ Nghinh Ông trên biển. Nghi lễ bắt đầu từ sáng sớm, khi cư dân và du khách tụ hội trước Lăng Ông Thủy Tướng. Sau nghi thức khiêng Kiệu Nghinh Ông qua các đường phố và ra biển, lễ cúng Ông diễn ra tại "tam giang khẩu" - nơi giáp nhau của ba con nước. Nghi thức bao gồm lễ thượng hương, lễ chầu rượu, lễ đọc sớ, và lễ dâng trà, do ban quý tế thực hiện.