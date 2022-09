Cần dừng xây chung cư - dành đất cho trường học

Khi đó, phường Hoàng Liệt vẫn là phường có số nhân khẩu khoảng 33.000 người. Còn giờ đây, Hoàng Liệt trở thành một “siêu phường” khoảng 100.000 dân số, tương đương dân số của 5 phường bình thường của TP.Hà Nội cộng lại.

Không có gì bất ngờ, khi không gian xanh mát, đậm chất làng quê mà Sơn thấy năm đó, giờ đây được thay thế bằng những không gian đô thị hoá đến mức chóng mặt. Nhưng tốc độ đô thị hoá nhanh không chỉ mang đến những mặt tích cực. Những thanh niên từ quê ra Hà Nội lập nghiệp, sau đó tích luỹ để mua được căn hộ giá rẻ tại Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) như Trần Thanh Sơn thấm thía hơn ai hết điều này.

Cuối tháng tám, Sơn cùng gần 1.000 vị phụ huynh khác phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt. Nguyên nhân là do chỉ tiêu của nhà trường có hạn trong khi số hồ sơ của người dân trên địa bàn phường quá nhiều.

Theo ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, việc "bốc thăm vào mầm non" là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác. Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai: Phường Hoàng Liệt có tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện trên địa bàn phường có 85 tòa chung cư cao tầng và đang xây tiếp 5 tòa. Đa số hộ dân ở đây là các gia đình trẻ, có con nhỏ. Với tốc độ tăng dân số tự nhiên khoảng 2.000 trẻ độ tuổi mầm non hằng năm, nên sức ép về trường học nói chung, trường mầm non nói riêng tại phường này là rất lớn.