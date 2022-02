Cần chú ý gì khi học sinh trở lại trường học trực tiếp?

Cùng cảm xúc với Việt Lâm em Hồ Khánh An (Học sinh lớp 10 trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội) bày bỏ: "Khi bước chân vào cánh cổng cấp 3 em chưa có cơ hội được gặp gỡ thầy cô, bạn bè trực tiếp mà chỉ thông qua màn hình trực tuyến bởi tình hình dịch Covid-19 căng thẳng. Khi nhận được thông tin đến trường em rất háo hức vì sẽ được trải nghiệm học tập ở một ngôi trường mới với bạn bè, thầy cô mới. Đặc biệt, khi quay trở lại sau dịp Tết Nguyên đán bản thân em cũng như các bạn sẽ có cơ hội được lì xì, chúc tết đầu năm hy vọng mọi điều may mắn."

Anh Hà Văn Hiệp (Hà Đông) chia sẻ: Phương án cho học sinh quay trở lại trường sau Tết là thời điểm vô cùng hợp lý. Lý do là nhiều hoạt động đã được hoạt động trở lại bình thường, xã hội đã dần thích nghi được với tình hình dịch bệnh. Điều quan trọng, các con đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 nên sẽ đảm bảo an toàn hơn so với thời điểm trước đó.

Mặc dù, con trẻ đã quen với hình thức học online tuy nhiên điều này cũng gây nên ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý cũng như khả năng tiếp thu kiến thức của các con. Khi học ở nhà, con sẽ bị giảm tương tác với thầy cô, không được sát xao và tính tự giác không cao như khi trên lớp trực tiếp.

Để giúp con không bị bỡ ngỡ sau khoảng thời gian dài học online chị Nguyễn Thu Hiền (Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay, trong thời gian nghỉ Tết, tôi vẫn duy trì việc cùng con học tối thiểu 30 phút mỗi ngày để giúp con không bị quên kiến thức, củng cố ôn tập. Hàng ngày, thay vì cho con ngủ nướng tới 8-9h thì tôi gọi con dậy sớm theo như giờ đi học để con có thói quen sinh hoạt tránh việc bỡ ngỡ, lo sợ khi quay trở lại trường.

Thầy Nguyễn Văn Nam (THPT Đan Phượng, Hà Nội) đưa ra lời khuyên: "Ba mẹ nên đồng hành, quan tâm tới con nhiều hơn. Nên kiểm soát tốt thời gian sử dụng các thiết bị điện tử để giúp con không bị xao nhãng học tập, quản lý giờ giấc sinh hoạt một cách hợp lý.