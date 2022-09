Cận cảnh vụ nổ súng, cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Theo Dân Trí, chiều ngày 8/9, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 15h cùng này, tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP. Biên Hòa (thuộc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đóng tại đường số 6, thuộc KP. Long Đức 3, P. Tam Phước, TP. Biên Hòa).

Vào thời điểm trên, một thanh niên mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, mặt che kín đi vào ngồi ở hàng ghế chờ trong phòng giao dịch.