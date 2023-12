Cận cảnh vết nứt dài gần 50m, sâu 2,5m tại trạm khí tượng ở Quảng Nam

Cận cảnh vết nứt tại khu vực Đài khí tượng Trà My. (Nguồn: V.T)

Những ngày qua, người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự lo lắng khi phát hiện vết nứt lớn xuất hiện tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My. (Ảnh: V.T)