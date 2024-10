Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado - mẫu xe gây sốt tại VMS 2024

Bất ngờ xuất hiện từ ngày thứ hai của Vietnam Motor Show 2024, Toyota Land Cruiser Prado đã thu hút sự chú ý của lượng lớn khách tham quan triển lãm. Sau khoảng hơn một tuần ra mắt thị trường Việt Nam, mẫu SUV Land Cruiser Prado thế hệ mới đã được Toyota mang đến triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) 2024 để cho đông đảo người tiêu dùng có thể tận mắt chiêm ngưỡng. Mẫu xe này chỉ xuất hiện kể từ ngày thứ hai của triển lãm và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Prado 2024 cũng là mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống duy nhất tại gian hàng vốn toàn xe điện hóa của Toyota tại VMS 2024. Land Cruiser Prado thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA, với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Xe sở hữu thiết kế hình hộp hiện đại với những đường nét vuông vức mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô kết hợp cùng lưới tản nhiệt gồm nhiều nan dọc to bản sơn đen. Theo Toyota, mẫu Prado bán tại Việt Nam là bản cao cấp nhất nên có mặt ca-lăng khác biệt so với một số bản ở thị trường quốc tế sử dụng lưới tản nhiệt hình chữ nhật với dòng chữ "Toyota". Xe sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED dạng hình chữ nhật hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng. Cụm đèn hậu LED đặt dọc cũng được tạo hình hiện đại góp phần làm nổi bật phần đuôi xe. Thân xe khỏe khoắn với đường gân nổi ngang hông hướng dần lên. Kết hợp với các hốc bánh xe cỡ lớn, loạt khung cửa sổ vuông cùng gương chiếu hậu hình khối, góp phần làm nổi bật thiết kế mạnh mẽ của chiếc SUV. Một trong những thay đổi trên Toyota Land Cruiser Prado mới đó là cửa hậu mở lên thay vì mở ngang như bản tiền nhiệm, đi kèm cửa sổ pop-up và tính năng mở cốp rảnh tay. Toyota Land Cruiser Prado 2024 sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch. Xe được trang bị hệ thống treo tự thích ứng (AVS) kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái. Bên trong, không gian nội thất của Toyota Prado 2024 mang đến cảm giác khỏe khoắn và hiện đại hơn so với thế hệ trước. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da, có chỉnh điện 4 hướng và nhớ vị trí, tích hợp nhiều phím chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình đa thông tin 12,3 inch. Màn hình giải trí trung tâm có cùng kích thước, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe có điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu điện tử bên trong và cửa sổ trời. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, có chỉnh điện ở 2 hàng trước cùng tính năng sưởi và thông gió. Hàng ghế thứ ba có khả năng gập điện phẳng 50:50 để mở rộng khoang hành lý. Dưới nắp ca-pô của Land Cruiser Prado 2024 là động cơ xăng 2.4L tăng áp cho công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có 5 chế độ lái trên đường thường và 4 tùy chọn đi địa hình off-road. Trước đó vào giữa tháng 10, Toyota đã công bố giá của Land Cruiser Prado 2024 gồm: 3,46 tỷ đồng cho bản cửa sổ trời đơn và 3,48 tỷ đồng đối với bản cửa sổ trời toàn cảnh. Theo giới tư vấn bán hàng, lô Prado đầu tiên về Việt Nam có 30 chiếc đã bán hết và sẽ được giao dần từ giữa tháng 11. Lê Tuấn