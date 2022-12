Cận cảnh ô tô 'ủi bay' loạt xe ở Quảng Ninh, 2 người tử vong

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 23/12, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh ông Hoàng Duy Đông cho biết, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ô tô tông hàng loạt xe máy ở gần khu chợ Rừng vào tối hôm qua (22/12).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến 2 người chết, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên và 3 nạn nhân khác bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Zing đưa tin, vào khoảng 18h ngày 22/12, tại khu 9 phường Quảng Yên, xe ô tô BKS 14A-640.91 (chưa rõ người điều khiển) đi theo hướng từ chợ về cầu sông Chanh, bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào các xe máy BKS 14X1-168.38, 14X1-290.86, một xe đạp điện không có BKS và 2 xe đạp khác.