Cận cảnh núi Cấm "nổi giận", lũ bùn phủ kín khu dân cư

Ngày 17/11, hàng trăm hộ dân sống ở khu vực núi Cấm (thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) gấp rút trở về dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn đất ra đường sau khi trời ngớt mưa.

Hiện trường điểm sạt lở núi Cấm (thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) gây ra "lũ bùn" phủ kín khu dân cư.

Dẫn chúng tôi đi đến hiện trường khu vực sạt lở núi Cấm, anh Mai Công Trị (29 tuổi, thôn Chánh Thắng) kể lại: Lúc đó khoảng 23h tối 14/11, đất đá trên núi Cấm bắt đầu sạt lở mạnh xuống, đá lớn lăn xuống khiến nhà rung chuyển, người dân hốt hoảng chạy toán loạn ra ngoài xem sạt lở hướng nào để chạy.

Đến khoảng 1h sáng 15/11, lực lượng công an, dân quân mới đến yêu cầu người dân di dời đến nơi an toàn.

Sau khi ngớt mưa, người dân trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn ra ngoài đường.

Tại hiện trường, hàng ngàn khối đất đá từ trên núi cao hàng trăm mét sạt lở trút xuống, trong đó có 2 khối đá to hơn cả ngôi nhà lăn xuống cách nhà dân gần nhất khoảng 300m. Hàng chục nhà dân khu vực gần núi Cấm bị bùn đất vùi lấp sâu 0,5-1 m, lòng suối thoát nước cho khu dân cư cũng bồi lấp hoàn toàn.