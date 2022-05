Cận cảnh nơi ở của Phương Lê sau ly hôn chồng đại gia

"Không được làm nữ hoàng thì ta làm công chúa, có gì đâu phải không mọi người? Tiền là mình kiếm ra chứ có phải tới tháng được ông ấy phát cho đâu mà lo ly hôn không có tiền.

Đây là nhà ở tạm thôi, còn sau này tôi dự định mua miếng đất xây dựng lên chỗ ở theo ý của mình. Đấy, mọi người thấy tôi khổ không?", người đẹp dí dỏm.

Chia sẻ của Phương Lê về cuộc sống sau ly hôn.

Phương Lê sinh năm 1979, là một nữ doanh nhân. Cô được chú ý khi đăng quang Á hậu Doanh nhân người Việt Thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017.