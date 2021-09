Cận cảnh những con giòi lúc nhúc bên trong loại quả 'nhà giàu' khiến ai cũng tá hoả

Cherry là một trong những loại quả ngon, giá cao, thường phải nhập khẩu nên nó còn được gọi là loại quả "nhà giàu". Thông thường, cherry có giá vào khoảng 300k - 500k/kg, bởi vậy mà mỗi quả cherry đều được nâng niu.

Ấy thế nhưng mới đây, một cảnh tượng khiến nhiều người vô cùng sợ hãi khi có những con giòi lúc nhúc chui ra từ loại quả đắt tiền này. Nhiều người tỏ ra rất sợ hãi trước cảnh tượng được ghi lại trong 1 đoạn clip ngắn.