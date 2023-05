Cận cảnh nhà máy thủy điện hơn 1.000 tỷ chưa giao đất đã tích nước vận hành

Do không thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm, đơn vị sản xuất bình nước được phát hiện có đỉa đã bị phạt hành chính.