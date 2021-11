Cận cảnh Nanon - mỹ nam gốc Việt đóng đam mỹ 'Bad Buddy'

Bà ngoại Nanon là người Việt Nam và hiện đang sống ở Huế. Nam diễn viên cũng là em họ của Lê Trúc Anh (Gigie Chanunphat Kamolkiriluck), thí sinh The Face bản Việt mùa 2.



Nanon và Trúc Anh

Nanon từng quay khá nhiều quảng cáo truyền hình khi chỉ mới lên 3 tuổi. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai khách mời "M" trong Hormones 2 vào năm 2014

Sau này, Nanon bắt đầu ký hợp đồng với công ty giải trí GMMTV và liên tục xuất hiện đầy ấn tượng trong các bộ phim Senior Secret Love: My Lil Boy, My Dear Loser: Edge of 17, The Gifted, Blacklist và Turn Left Turn Right.