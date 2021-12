Cận cảnh mỏ khoáng sản lậu quy mô lớn vừa bị phát hiện tại Quảng Bình

Your browser does not support the audio element.

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích, bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ khoáng sản nằm giáp ranh giữa xã Kim Hóa và xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Tại hiện trường, xác định khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m. Công an Quảng Bình đã lập chuyên án từ 3 tháng trước để đấu tranh với nhóm khai thác khoáng sản trái phép (Ảnh: Nhật Anh).