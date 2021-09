Cận cảnh khu tượng đài Trần Hưng Đạo xuống cấp sắp được "thay áo mới"

Ban Quản lý đầu tư dự án xây dựng Quận 1 đã lập phương án chỉnh trang khu công viên có diện tính 5.700 m2 này với kinh phí khái toán khoảng 29 tỷ đồng.

TPHCM hy vọng, sau khi tôn tạo lại tượng đài và công viên Công trường Mê Linh, địa điểm này sẽ trở thành không gian văn hóa để người dân dạo chơi, thăm quan, cũng tạo thêm không gian xanh cho thành phố.

Tại buổi họp báo chiều 26/9, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM - cho biết trong nhiều năm qua, tại đền Đức thánh Trần Hưng Đạo đều tổ chức lễ và có đông đảo người dân đến tham dự. Do thời gian gần đây đền bị hư hỏng nên đã tiến hành trùng tu. Quá trình trùng tu, do dịch nên tạm dừng, do vậy năm nay tại đền không tổ chức lễ.

Dự kiến, cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, TPHCM sẽ công bố phương án thiết kế, tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Sau khi công bố, TP mời người dân góp ý phương án trùng tu tượng, phù điêu, màu sắc, lư hương…