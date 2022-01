Cận cảnh khu Tịnh thất Bồng Lai đang bị an ninh siết chặt suốt 3 ngày qua

Your browser does not support the audio element.

Người dân kể thời khắc công an khám xét Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 6/12, một ngày sau khi Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét và ra quyết định khởi tố vụ án tại cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (nằm ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Loạn luân.

Khu vực xung quanh tịnh thất vẫn được lực lượng chức năng canh phòng nghiêm ngặt, người lạ không thể tiếp cận.

Khu Tịnh thất Bồng Lai đang bị cơ quan công an phong tỏa.

Trưa nay (6/1), theo ghi nhận của PV báo Dân trí, khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai, trong bán kính khoảng 300 m, các con đường dẫn vào tịnh thất đều được an ninh canh phòng nghiêm ngặt.