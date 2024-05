Cận cảnh không gian tiệc kín của Midu và thiếu gia Minh Đạt: Bao trọn resort phủ kín hoa tươi, nhìn là biết hỷ sự hào môn

Ngày 7/5 vừa qua, Midu và Minh Đạt - doanh nhân kiêm thiếu gia công ty nhựa nổi tiếng đã tổ chức một bữa tiệc riêng tư dành cho bạn bè, người thân. Mới đây, không gian buổi tiệc được chia sẻ và nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý.



Midu và Minh Đạt

Trọn vẹn không gian tiệc thân mật của Midu - Minh Đạt

Theo đó, Midu và Minh Đạt lựa chọn tổ chức tiệc riêng tư tại một resort hạng sang, nằm giữa rừng thông ở Đà Lạt. Những tán cây thông cao vút vươn lên đón ánh nắng mặt trời, tạo nên một mái vòm xanh mát tự nhiên cho đám cưới.