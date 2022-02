Cận cảnh Honda Civic 2022: Nhiều lợi thế để cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C

Màn hình giải trí Honda Civic RS 2022

Civic áp dụng thiết kế “Simplicity and Something” (Tạm dịch: Sự đơn giản và một vài điều mới mẻ) mới của Honda. Mẫu xe mới sở hữu hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng kích thước lớn 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, ra lệnh bằng giọng nói, Honda Connect và 8 loa. Trong khi đó, các khe hút gió được giấu gọn gàng dọc bảng táp-lô, các nút bấm vật lý ở bên dưới khe hút gió trung tâm.

Sạc không dây trên Honda Civic RS 2022

Tương tự như thế hệ trước, Honda Civic 2022 sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1.5L, sản sinh công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, nhỉn hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm. Tùy chọn hộp số duy nhất có sẵn cho chiếc sedan là vô cấp CVT.

Cả 3 bản RS, G, E của Honda Civic 2022 hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING đã được cải tiến về công nghệ. Honda SENSING được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới là hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN), và vẫn có các tính năng khác như phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).