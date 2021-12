Your browser does not support the audio element.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, nguy cơ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh, sinh ra bức xạ nhiệt rất lớn, có nhiều khói, khí độc (Ảnh: CTV).