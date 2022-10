Cận cảnh dòng nước xiết ở Đà Nẵng cuốn 'phăng' cả người và xe

Your browser does not support the video tag.

Ảnh hưởng của cơn bão số 5, đêm 14/10, TP.Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn gây ngập nhiều nơi. Nước lũ dâng nhanh trong đêm, nhiều người dân trở tay không kịp, chưa thể di tản.

Hàng loạt người dân trong vùng trũng trên địa bàn chỉ còn cách đăng thông tin lên mạng Facebook kêu cứu để được cứu hộ ra khỏi vùng ngập nhanh nhất có thể.