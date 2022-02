Cận cảnh dàn vũ khí Nga rút khỏi biên giới Ukraine trong đêm

Thông tin này được tờ The New York Times công bố hôm 15/2. Theo đó, các nhân viên CIA được lệnh di chuyển từ Kiev tới Lviv, thành phố lớn nhất nằm ở phía tây Ukraine và giáp biên giới Ba Lan.

Tờ The New York Times cho biết quyết định trên được đưa ra vì lý do đảm bảo an toàn, nhưng cũng có thể khiến Mỹ bị mù thông tin về các hoạt động của Nga ở Ukraine và cản trở quá trình thu thập thông tin tình báo. Trong thời gian gần đây, CIA đang xác minh nhiều thông tin như âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hoạt động tái điều chỉnh cơ sở hoạt động của các nhân viên CIA diễn ra sau khi Mỹ tạm thời đưa các nhà ngoại giao tới Lviv vào ngày 14/2. Cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Kiev vẫn sẽ hoạt động như bình thường nhưng với số lượng ít nhân viên còn lại. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ned Price đã từ chối cung cấp thông tin về số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở lại thủ đô của Ukraine.

Cũng trong ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này nên rời khỏi Belarus và Transnistria. Trước đó, công dân Mỹ cũng được khuyên rời khỏi Ukraine.

Việc các nhân viên CIA di chuyển tới Lviv được cho là do Mỹ lo ngại Nga có thể bất ngờ tấn công Ukraine. Song trên thực tế, quân đội Nga đã bắt đầu rút binh sĩ khỏi biên giới Ukraine do các cuộc tập trận gần kết thúc.

Mỹ coi cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga và Belarus là bước tập dượt cho kế hoạch tấn công Ukraine của Nga. Thậm chí, Mỹ nhấn mạnh hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga là “chưa thể xác minh”.

Minh Thu (lược dịch)