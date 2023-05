Cận cảnh cung thiếu nhi hơn 1.300 tỷ của Hà Nội sau 2 năm thi công

Your browser does not support the video tag.

Sau gần 2 năm thi công, cung thiếu nhi được đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng ở Hà Nội đã có nhiều hạng mục thành hình.



Cung thiếu nhi Hà Nội được đầu tư xây dựng tại nơi được coi là "mảnh đất vàng" trên địa bàn thuộc quận Cầu Giấy.



Đây là một trong những những công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi.



Trong thời gian tới, nơi đây được kỳ vọng là nơi vui chơi, rèn luyện và thi đấu thể thao, thể chất cũng như giao lưu văn hóa nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô.