Cận cảnh bảo mẫu đè trẻ, bịt mũi, banh miệng nhồi nhét cơm

VietNamNet đưa tin, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai cô giáo tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết đang cố gắng đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng một trẻ nhỏ khiến người xem bức xúc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Đến chiều ngày 14/3, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. “Chúng tôi đã cử cán bộ cùng Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn và công an đến xác minh sự việc. Cơ sở này chưa được cấp phép thành lập, hoạt động, tức là đang hoạt động chui”, vị đại diện này cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Văn Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cho hay, phòng đã phối hợp với công an để làm việc với chủ cơ sở và nhân viên cho trẻ ăn.