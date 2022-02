Cận cảnh băng tuyết trên núi Lảo Thẩn - Y Tý

Những người dân ở khu vực Y Tý cho biết do không khí lạnh rất mạnh tràn về từ đêm hôm qua nên sáng sớm hôm nay (20/2) đã xuất hiện băng tuyết.

Khoảng 10h sáng nay, trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ cũng đã xuất hiện băng tuyết mỏng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hồi 7h ngày 20/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Trong đó thị trấn Bắc Hà 6,9 độ C và thị xã Sa Pa giảm còn 2,6 độ C.

Những hình ảnh băng giá trên núi Lảo Thẩn và Ô Quý Hồ, do PV ghi nhận sáng nay, 20/2: