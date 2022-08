Cán bộ QLTT ghen tuông đánh đập người tình khi đang có vợ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Lê T.N. - người bị tố có hành vi đánh đập phụ nữ xảy ra tối 21/8 vừa qua.

"Công an đã vào cuộc theo đơn tố cáo của người dân. Hiện tại cơ quan công an đang điều tra, khi có kết luận của công an thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Hùng khẳng định.