Cán bộ mắc Covid-19, thủ trưởng phải giải trình lý do và đưa ra giải pháp

Trong khoảng 10 ngày qua, mỗi ngày tỉnh Bạc Liêu có hơn 500 ca mắc Covid-19, có hàng trăm ca cộng đồng. Như ngày 16/12 có 516 ca, ngày 17/12 có 569 ca, ngày 18/12 có 475 ca, ngày 19/12 có 537 ca...

Trong các trường hợp F0 đã xuất hiện nhiều ca là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước và số ca mắc ngày càng cao, có nguy cơ bùng phát dịch tại một số đơn vị.