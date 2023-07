Cán bộ công an bị tố nợ gần 1 tỷ đồng nhiều năm không trả

Ngoài ra, ông P. cũng vay của ông N.Đ.H. (ở TP Quy Nhơn) số tiền 530 triệu đồng từ năm 2018 đến nay không trả.

Bức xúc, ông H. làm đơn tố cáo ông P. đến Công an huyện Vân Canh. Sau đó, Công an huyện Vân Canh chuyển đơn đến Trưởng Công an xã Canh Thuận để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 8/7/2022, Công an xã Canh Thuận có thông báo về việc xác nhận đơn của ông H. đủ điều kiện và được thụ lý giải quyết. Tại buổi làm việc, ông P. thừa nhận vay tiền của ông H., thế nhưng đến nay ông P. vẫn chưa trả nợ và còn cắt đứt mọi liên lạc với ông này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc trên, ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xác nhận có vụ việc ông P. bị tố cáo vay tiền nhưng chậm trả nợ.