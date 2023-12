Cán bộ coi thi phát nhầm đề, học sinh THPT tỉnh Bình Dương suýt phải thi lại

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho rằng đây không phải sự cố lộ đề thi. Nguyên nhân là sự nhầm lẫn của cán bộ coi thi tại Trường THPT A.M. Sau khi phát hiện, trường cũng đã kịp thời xử lý để đảm bảo tính bảo mật đề thi cho học sinh.

Lý do phải tổ chức thi lại là trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh có địa chỉ tại TP Dĩ An (trường ngoài công lập), đã tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra môn toán trước một ngày so với kế hoạch chung. Việc này đã để lộ đề thi, không đảm bảo công bằng đối với các em học sinh. Vụ việc khiến hơn 20.000 học sinh lớp 9 ở Bình Dương phải thi lại.

(Nguồn: Tiền Phong)