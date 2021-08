Cần biết: Người dân TP.HCM chăm sóc sức khỏe thế nào trong thời gian giãn cách?

Đối với người bệnh có triệu chứng nhẹ, không cần can thiệp cấp cứu thì đưa người bệnh về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc quận, huyện. Đối với người bệnh cần can thiệp cấp cứu thì thực hiện sơ cấp cứu ban đầu tại Trạm Y tế lưu động, sau đó vận chuyển người bệnh về bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện gần nhất trên địa bàn để tiếp tục xử trí.

Thứ tư, chuyển người F0 đang cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn phường, xã, thị trấn, quận, huyện khi có tình trạng quá tải.

Khi các khu cách ly địa bàn TP Thủ Đức, quận, huyện có tình trạng quá tải cần liên hệ ngay các bệnh viện dã chiến của Thành phố để chuyển người cách ly F0 trên địa bàn theo sự phân công của Sở Y tế.

Trường hợp gặp khó khăn trong vấn đề chuyển viện thì liên hệ Tổ điều phối chuyển viện của Sở Y tế để được hỗ trợ giải quyết (đường dây nóng của Tổ điều phối: 0989.401.155).

Thứ năm, tình huống có trường hợp F0 hoặc nghi ngờ F0 tử vong tại nhà. Trong trường hợp này, người dân liên hệ UBND phường, xã để được hỗ trợ gọi đường dây nóng cho lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ đến nhà xử lý.