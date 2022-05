Căn bệnh viêm gan bí ẩn có tới Việt Nam? Chuyên gia nói 'không có gì phải hốt hoảng'

Giả thuyết về viêm gan bí ẩn

Những ngày qua khi hàng loạt các ca viêm gan bí ẩn xảy ra tại Mỹ, Châu Âu (nhiều nhất tại Anh), Đông Nam Á, nhiều bậc phụ huynh đã rất hoang mang lo lắng. Nhiều người cho rằng viêm gan bí ẩn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới có mối liên quan tới Covid-19.



Liên quan tới vấn đề trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, cho biết do bối cảnh viêm gan bí ẩn xảy ra trùng với Covid-19, nhiều người đã đặt ra nghi vấn virus SARS-CoV-2 khi nhiễm sẽ gây tổn thương gan hoặc tạo ra kháng thể miễn dịch "đặc biệt" để virus dễ tấn công vào gan. Tuy nhiên, đây là thông tin không đúng vì nếu do Covid-19 thì số lượng người bị viêm gan sẽ cực lớn.



"Tôi cũng nghe đâu đó thông tin mọi người có đồn viêm gan bí ẩn có liên quan tới vắc xin tiêm phòng Covid-19 sử dụng adenovirus là vecto. Đây là thông không đúng vì virus có trong vắc xin có nhiệm vụ tạo ra kháng thể, nó đã bị bất hoạt không thể nhân đôi để lây nhiễm được", bác sĩ Khanh giải thích.



Để tìm lời giải cho những ca bệnh viêm gan bí ẩn, bác sĩ Khanh cho biết viêm gan có thể do rất nhiều nguyên nhân: virus, ngộ độc hóa chất, bệnh lý chuyển hoá, viêm gan do rượu bia… Tuy nhiên, các ca viêm gan bí ẩn xảy ra tại Anh đều có bệnh cảnh giống nhau cho nên các nhà khoa học nghĩ nhiều là do virus.

Viêm gan "bí ẩn", ảnh minh hoạ.

Khi xét nghiệm máu, xét nghiệm đường hô hấp và phân của các ca viêm gan bí ẩn, người ta thấy nhiều mẫu có adenovirus. "Do vậy, rất có khả năng viêm gan bí ẩn là do adenovirus. Tuy nhiên để rõ ràng thì vẫn phải theo dõi thêm", bác sĩ Khanh chia sẻ.

Theo bác sĩ Khanh, viêm gan do virus có 2 nhóm: Nhóm virus ái gan (khi vào cơ thể đã tấn công vào gan): viêm gan A,B,C,D,E…; Nhóm virus không ái gan (tình cờ vào cơ thể và gan).

Viêm gan do adenovirus không phải là mới. Virus này thường gây ra các bệnh về đường hô hấp chỉ đứng sau cúm, RSV. Adenovirus gây ra bệnh cảnh giống như cảm lạnh, ít xảy ra viêm gan. Tuy nhiên, có tỷ lệ nhỏ bị viêm gan do adenovirus gặp ở trẻ sơ sinh, người suy giảm miễn dịch do không có miễn dịch với virus này.