Căn bệnh tử vong hàng đầu: 4 người trưởng thành 1 người có thể mắc

Ở Việt Nam cũng tương tự. Chúng ta gặp ngày càng nhiều bệnh nhân đột quỵ hơn, trong đó vấn đề đáng báo động là trẻ hóa ở bệnh này. Nhiều người mới chỉ ngoài 30 tuổi đã bị đột quỵ.

Cũng theo BS Cường, ở Việt Nam thống kê cũ hàng năm có 200 nghìn người bị đột quỵ nhưng con số thống kê hiện tại đã vượt 200 nghìn người. Hiện riêng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu long đã có hơn 20 nghìn ca bệnh. Số lượng bệnh nhân đột quỵ trong cộng đồng thực sự đáng báo động.

Nếu 100 triệu người thì khoảng 20% dân số về lâu dài có nguy cơ bị đột quỵ. Tại phòng cấp cứu của BV Đột quỵ và Tim mạch Cần Thơ mỗi ngày có 30 – 40 bệnh nhân đến cấp cứu và 70% là đột quỵ.

9 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 9.000 trường hợp điều trị đột quỵ. So với con số năm 2019 thì con số này tăng gần 4 lần. Số lượng cần can thiệp cũng tăng theo từng năm, BS Cường cho biết ngày càng có nhiều bệnh nhân vào viện can thiệp đột quỵ.