Căn bệnh mùa đông đang gây dịch giữa ngày nắng, nhiều ca rất nặng phải nhập viện

Theo các chuyên gia, việc xuất hiện nhiều ca mắc cúm A tại thời điểm này có dấu hiệu bất thường. Cúm A rất ít xuất hiện trong mùa nắng nóng, do virus cúm không phát triển và gây bệnh trong thời tiết khô, nóng, mà thường sinh sôi mạnh vào mùa đông - xuân khi thời tiết lạnh, nồm, ẩm.

TS. Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, ban đầu triệu chứng của trẻ là sốt do mắc cúm. Sau đó vài ngày, trẻ có thể bị viêm phổi do vi khuẩn. “Biến chứng nguy hiểm nữa gần đây xuất hiện nhiều là viêm não sau khi mắc cúm. Khoảng 3-5 ngày mắc cúm, trẻ sẽ có biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương như lơ mơ, li bì, co giật…”, bác sĩ Hải thông tin thêm.