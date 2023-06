Căn bệnh khiến cô gái không thể ăn nổi dù chỉ một hạt cơm

Tại bệnh viện, dựa vào kết quả thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện thực quản bị giãn rộng, ứ đọng dịch và thuốc, lỗ tâm vị co bóp chặt. Hình ảnh X-quang cho thấy ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân nuốt nghẹn, nôn ngay sau ăn, cơ thể suy kiệt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, bệnh nhân T. khi vào viện đã bị co thắt tâm vị mức độ nặng, sức khỏe suy kiệt do nôn nhiều, lâu ngày không ăn uống được bất kể thứ gì.