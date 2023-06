Căn bệnh hiếm gặp khiến chàng trai ‘mãi ở tuổi 13’

Chỉ khi Guto bị co giật, bố mẹ cậu mới đưa con tới bệnh viện thành phố kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn tới chứng đau đầu thường xuyên của bệnh nhi.

Guto được chẩn đoán mắc u sọ hầu. Đây là loại u não cực hiếm gặp, và ảnh hưởng khoảng 1/1 triệu người. Các bác sĩ nói bệnh nhi cần phải phẫu thuật để loại bỏ một phần khối u, nếu không sẽ tử vong chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như làm mất khả năng đi lại, nói chuyện, hoặc cử động mắt. Tốc độ phát triển cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Cuối cùng, gia đình Guto quyết định mạo hiểm để cứu sống con trai.

Sau ca phẫu thuật, Guto được theo dõi suốt ngày đêm, do các bác sĩ lo ngại bệnh nhi có thể bị co giật, hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường. May mắn, Guto đã hồi phục hoàn toàn.