Người phát ngôn của BioNTech, công ty đã phát triển vắc xin Covid-19 cùng với Pfizer, cho biết họ cần 2 tuần để xác định hiệu quả của việc tiêm chủng đối với biến thể Omicron - B.1.1.529.

Vắc xin Pfizer dành cho trẻ em từ 5 tới 12 tuổi

“Dữ liệu phòng thí nghiệm sẽ cung cấp thêm thông tin liệu B.1.1.529 có thoát được miễn dịch và có cần điều chỉnh vắc xin nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không”, phát ngôn viên của BioNTech nói.



Người phát ngôn của công ty Đức cho biết, họ đã bắt đầu xem xét các mẫu biến thể mới. Vị này lưu ý, biến thể xuất hiện lần đầu ở Nam Phi khác biệt đáng kể so với các biến thể trước đây.



Pfizer và BioNTech đã có sẵn kế hoạch để điều chỉnh vắc xin của họ chỉ trong 6 tuần và xuất xưởng trong vòng 100 ngày, khi các biến thể mới phát sinh.



Moderna, công ty cũng sản xuất vắc xin dựa trên công nghệ mRNA, thông tin, họ sẽ “nhanh chóng thúc đẩy” một ứng cử viên tăng cường đặc hiệu với biến thể Omicron.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 là Omicron và xếp vào nhóm gây lo ngại, cùng với biến thể Delta, hiện là loại virus phổ biến nhất trên thế giới. Hội đồng giải thích bằng chứng ban đầu cho thấy Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao hơn.



Thông báo ngày 26/11 của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đánh dấu sự xếp hạng một biến thể gây lo ngại mới sau nhiều tháng.



Việc phát hiện ra biến thể Omicron đã khiến phần lớn thế giới lo ngại. Các quốc gia đua nhau đưa ra hạn chế đi lại bằng máy bay, thị trường giảm mạnh và giới khoa học tổ chức những cuộc họp khẩn cấp để cân nhắc nguy cơ.



Các chuyên gia y tế, bao gồm cả WHO, đã cảnh báo về bất kỳ phản ứng thái quá nào trước khi biến thể có nguồn gốc từ miền nam châu Phi được hiểu rõ hơn.



Kể từ đầu đại dịch, đã có 260 triệu người trên thế giới nhiễm Covid-19, hơn 5 triệu người tử vong. Hiện có khoảng 40% dân số toàn cầu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.