Campuchia xuất hiện chủng Omicron, Việt Nam siết chặt biên giới

Your browser does not support the audio element.

Tại Đồng Tháp, ngày 17/12, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, khi hay tin nước bạn Campuchia có công dân mắc Covid-19 biến thể Omicron, Đồng Tháp đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hải Quan và lực lượng chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đường bộ, thủy, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia.