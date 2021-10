Campuchia khởi động các hoạt động thu hút du khách quốc tế trong bối cảnh Covid-19

Ông Kouch Chamroeun, tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, yêu cầu các cán bộ chuyên môn của Bộ Du lịch và Sở Du lịch các tỉnh cần phải tổ chức khóa tập huấn cho doanh nghiệp du lịch về các quy tắc an toàn khác nhau, đặc biệt để họ được cập nhật các quy tắc an toàn du lịch và quy trình vận hành tiêu chuẩn tối thiểu (SOP) theo tình hình mới, nhằm đảm bảo Campuchia là một điểm đến du lịch xanh và an toàn.

Ngành du lịch Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đặc biệt, số lượng du khách quốc tế đến Campuchia vào năm 2020 là 1,31 triệu lượt, giảm 80,2% so với năm 2019, đẩy doanh thu của ngành du lịch nước này mất hơn 3 tỷ USD (chỉ đạt 1,023 tỉ USD, giảm 79,2% so với năm 2019).

Sự sụt giảm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ngành kinh tế mũi nhọn Campuchia. Trong năm 2020, ngành du lịch chỉ đóng góp 3% vào GDP, trong khi đó năm 2019 đóng góp 12,1%.