Camila Cabello phải điều trị tâm lý

Camila Cabello không đề cập trực tiếp đến chuyện chia tay Shawn Mendes, song vẫn có ý kiến cho rằng vấn đề tình cảm ảnh hưởng một phần đến tâm lý nữ ca sĩ. Với bài hát Bam Bam, ra mắt vào tháng 3, khán giả nhận định cô ngầm nhắc đến bạn trai cũ qua lời ca: "I said I'd love you for life / But I just sold our house" (Tạm dịch: Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn suốt đời / Nhưng tôi vừa chia tay ngôi nhà của chúng ta)".

Theo Zing