Cameron Smith đi vào lịch sử The Open Championship

St Andrews có một vị vua mới. The Open Championship lần thứ 150, giải đấu tuyệt vời trong số những Major, chứng kiến Cameron Smith lên ngôi vô địch hôm Chủ nhật với điểm -20.



Vận động viên người Australia với mái tóc dài lần đầu tiên chiến thắng danh hiệu lớn ở tuổi 28, sau những màn trình diễn hoành tráng.



Kết quả -8 ở vòng cuối đưa Smith vào ngôi đền huyền thoại, cũng như trở thành một phần mới trong bách khoa toàn thư về golf với số liệu thống kê ngoạn mục: với điểm -20, anh vượt qua Tiger Woods để trở thành nhà vô địch có số gậy thấp nhất trong lịch sử tại St Andrews (kỷ lục cũ của Tiger là -19 vào năm 2000 ).

Smith giành chiến thắng lịch sử

Chiến thắng này cũng giúp Smith cân bằng số điểm tốt nhất trong lịch sử của các Major. Đây là con số mà Jason Day đạt được ở PGA Championship 2015, Henrik Stenson tại Anh mở rộng 2016 và Dustin Johnson ở The Masters 2020.



Bốn kỷ lục được ghi trong 7 năm qua nói lên cuộc cách mạng hóa của golf bằng công nghệ và những cải tiến trong khâu chuẩn bị.



Ngay cả St Andrews, Ngôi nhà của golf, cũng không thể kháng cự. Không có lá chắn mưa gió, ngôi đền Scotland để lại một diện mạo ít khốc liệt hơn.



Smith thực sự thăng hoa trong 9 hố cuối The Open, đoạn đường mà anh hoàn thành trong 30 gậy, kỷ lục cho các kỳ Major.



Anh ghi 5 birdie liên tiếp từ hố 9 đến 14, trong tổng số 8 birdie ở ngày chung kết. Một dấu ấn không thể tuyệt vời hơn trên những viên đá cổ kính ở Old Course.



Ở hố 17, Smith cứu được bogey và kết thúc hố 18 bằng điểm birdie. Kết quả này giúp anh đánh bại Cameron Young, người có tổng điểm -19.



Người thợ kim hoàn khắc tên Smith lên Claret Jug, chiếc cúp danh giá có trọng lượng 2,5 kg. Anh có PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp, và thứ 3 tính riêng mùa giải 2021-22.



Cùng với vinh quang là tiền thưởng 2,5 triệu USD, con số cao nhất mà một golfer nhận được trong lịch sử các giải đấu lớn (The Open, The Masters, PGA và U.S. Open).



Lần đầu tiên những người chiến thắng 4 Major trong một mùa giải chưa đến tuổi 30. Scottie Scheffler mặc áo xanh lá cây tại The Masters ở tuổi 25; Justin Thomas lấy chiếc cúp PGA khi 29 tuổi; Matt Fitzpatrick, chàng trai 27 tuổi đang niềng răng, ẵm U.S Open. Giờ đây, Smith gia nhập đội ngũ ở tuổi 28.



Chiến thắng của Smith là nỗi buồn của Rory McIlroy. Lịch sử dường như được chuẩn bị cho golfer người Bắc Ireland tại St Andrews, nơi anh là tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ.



McIlroy gây ấn tượng sau 3 vòng đầu với điểm -16. Thế nhưng, anh chỉ kiếm thêm 2 điểm gậy vào ngày cuối cùng, kết thúc hành trình với điểm -18.



Ở tuổi 33, McIlroy kéo dài cơn hạn hán 8 năm không giành major.