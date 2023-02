Camera vạch trần xe khách liên quan đến vụ tai nạn chết người ở TP.HCM

Ngày 7/2, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và xe khách trên QL 1, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân làm một phụ nữ tử vong.

Ba hôm trước (ngày 4/2), xe máy BKS 74B1-210.55 do bà Phan Thị Tuyết (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển lưu thông trên đường QL1 theo hướng về cầu Tân Tạo. Khi đến khu phố 9, phường Tân Tạo thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 64D1-567.76 do bà Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chạy cùng chiều.

Cùng lúc hai xe máy ngã xuống đường, ô tô khách (chưa rõ biển số) từ phía sau chạy lên đã va chạm tiếp vào hai xe máy. Vụ tai nạn khiến Tuyết bị thương nặng. Nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.