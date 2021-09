Camera quét QR Code tại 23 chốt kiểm dịch vào Hà Nội

XEM CLIP:

Công an TP Hà Nội đã triển khai lắp đặt camera từ tối 13/9 nhằm phục vụ việc quét mã QR tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố. Việc lắp đặt hệ thống này có sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an).