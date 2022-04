Camera hé lộ toàn cảnh diễn biến vụ 2 nữ giúp việc nội ứng cho người thân cướp 2 tỷ đồng của chủ nhà tại TP.HCM

Các đối tượng lúc bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã xác định được hai tên cướp xông vào biệt thự thực hiện vụ cướp đó là Nguyễn Quốc Thái và Lê Hồng Khanh.

Theo báo Thanh niên, qua điều tra nhanh, công an nhận thấy vụ cướp diễn ra trong vòng 20 phút, mọi người trong nhà không ai kháng cự, không có biểu hiện la hét hoặc thông báo cho người ngoài biết.

Bao tải tiền được thu giữ tại nơi ở của các nghi phạm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chỉ sau vài giờ đồng hồ vụ cướp xảy ra, các trinh sát Công an TP.HCM đã bắt được Thái, Khanh và đồng bọn tại phòng trọ trên đường số 1 (phường An Lạc, quận Bình Tân). Công an xác định đây là vụ dàn cảnh có tổ chức, tính toán từ trước giữa nhóm cướp và hai người giúp việc.

Theo lời khai, bà Dư và Hồng là người giúp việc trong căn nhà trên, đã câu kết, báo tin để cho Thái và Khanh và đồng phạm lên kế hoạch dàn cảnh cướp tài sản trong nhà. Các thành viên trong nhóm đều là người quen biết, họ hàng.

Hiện Công an TP.HCM đã thu hồi được tất cả tài sản bị cướp, công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Pháp luật và bạn đọc