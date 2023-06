Camera ghi cảnh người phụ nữ bị giật túi xách trong 1 giây ở TPHCM

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi cảnh người phụ nữ bị giật túi xách trong 1 giây.

Theo hình ảnh camera an ninh, khoảng 13h20 ngày 16/6, hai thanh niên đi trên một xe máy. Khi đang lưu thông trong hẻm 252 Cao Thắng thì các đối tượng phát hiện người phụ nữ hơn 35 tuổi, mang túi xách đang đi bộ.