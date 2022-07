"Cảm xúc": Chuyển hóa nỗi sợ hãi, giận dữ thành năng lượng sáng tạo

Trong tác phẩm "Cảm xúc - Chuyển hóa nỗi sợ hãi, giận dữ và ghen tuông thành năng lượng sáng tạo", Osho tự nói về triết lý của mình thế này: "Những người theo chủ nghĩa duy vật phản đối tôi, họ hỏi vì cớ gì tôi lại đưa tôn giáo vào. Trong khi đó, những người được gọi là có tôn giáo cũng phản đối tôi, họ hỏi làm sao tôi có thể mang tình yêu vào cuộc sống của một người theo đạo, sao tôi lại dám nói về thể xác và những niềm vui thể xác. [...] Nhưng tôi đón nhận cuộc sống trong sự trọn vẹn của nó, tôi chấp nhận toàn bộ cuộc sống."

Cốt lõi trong tinh thần Osho là sự tự do: giải phóng khỏi xiềng xích của mọi thể chế, tín ngưỡng, khuôn mẫu xã hội để tìm kiếm tự do tuyệt đối trong mọi khía cạnh như tinh thần, cảm xúc và tình dục. Ý nghĩa về sự giải thoát cho tâm hồn là lý do mà triết lý tâm linh của Osho vẫn luôn có khả năng truyền cảm hứng cho không ít con người sống trong xã hội đương thời - vốn ngày càng rã rời và trống rỗng trước áp lực của nhịp sống hiện đại. Thế giới hàng tỷ người sẽ không vì ta giận dữ mà thay đổi, ta chỉ có thể thay đổi cách mình nhìn nhận và lý giải cuộc sống.

"Cảm xúc" trong tiếng Anh là "emotion" - bắt nguồn từ "motion", nghĩa là sự chuyển động

Ngay từ đầu cuốn sách, Osho đã chỉ ra bản chất của cảm xúc là luôn thay đổi, đi theo một dòng chảy tự nhiên, và không chấp nhận bất kỳ một sự gò ép nào - "Chúng chuyển động; do đó chúng là "cảm xúc"".