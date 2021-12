Cấm xe máy vào nội đô - Lời giải bất khả thi cho một bài toán khó?

Your browser does not support the audio element.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố là nỗi ám ảnh quen thuộc trong các khung giờ cao điểm ở Hà Nội (Ảnh minh họa).

UBND TP Hà Nội vừa gửi tới HĐND cùng cấp tờ trình về Chương trình mục tiêu giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, những năm tới thành phố tiếp tục nghiên cứu để phê duyệt đề án về phân vùng hạn chế hoạt động xe máy và tiến tới dừng hoạt động loại phương tiện này trên địa bàn các quận.

Việc hạn chế hoạt động xe máy là một trong những nội dung của Nghị quyết 04 đã được HĐND TP thông qua năm 2017. Sau khi Nghị quyết này được thông qua, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, sau năm 2025 dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận bên trong vành đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, quốc lộ 5. Dự kiến sau năm 2030, Hà Nội dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận bên trong vành đai 4 đối với khu vực nam sông Hồng, và bên trong vành đai 3 đối với khu vực bắc sông Hồng.

Cấm xe máy sau năm 2025 liệu có gấp gáp?

Trao đổi với PV Dân trí, Tiến sĩ Phan Lê Bình (chuyên gia giao thông) cho rằng, việc cấm xe máy vào nội đô sau năm 2025 nhằm giảm phương tiện cá nhân đã được Hà Nội dự kiến từ nhiều năm. Tuy nhiên, để triển khai, chính quyền thủ đô sẽ phải đối mặt với hàng loạt "bài toán khó".