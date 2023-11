Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe: Thiếu thực tiễn, có thể nâng ngưỡng?

Điều 8, dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ (Bộ Công an chủ trì soạn thảo) quy định: Cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Dự luật trên vừa được Chính phủ trình Quốc hội, thảo luận tại kỳ họp thứ 6.

Một số bạn đọc đề xuất, cơ quan soạn thảo có thể tham khảo các nước như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ở những nước này, hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông của họ không tuyệt đối bằng 0.

Lực lượng CSGT thổi nồng độ cồn với người tham gia giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

“Việc luật ra đời là để bảo vệ người dân nhưng cũng phải hợp với văn hóa tập tục của người Việt, nên có độ dung sai cho phép người dân uống 1 chút rượu bia khi tham gia giao thông. Vì một chút rượu không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, giống như cho phép chạy quá tốc độ trên 5km mới xử phạt hành chính”, bạn đọc Hùng Trần viết.

Tương tự, bạn đọc T. Tùng cũng cho rằng nên nâng ngưỡng và xử lý thật nghiêm nếu vi phạm. “Cụ thể ở ngưỡng nào thì chúng ta nên tham khảo các nước phát triển, họ đã nghiên cứu kỹ rồi mới cho giới hạn nồng độ cồn. Đối với Việt Nam tôi nghĩ cũng nên áp dụng tương tự nhưng cần tăng tính xử phạt. Ví dụ, người sử dụng rượu bia vượt ngưỡng kiểm tra phát hiện sẽ bị xử lý hình sự ngay, cho dù chưa gây tai nạn”, bạn đọc T.Tùng bày tỏ.

Bạn đọc Hai Do cũng kiến nghị nên có ngưỡng lớn hơn 0 sẽ phù hợp hơn. Bởi vì chúng ta vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa phải phát triển kinh tế xã hội và văn hóa. Do đó, ngưỡng 0.25mg/L hơi thở chưa phù hợp thì cần tham khảo các quốc gia trên thế giới.