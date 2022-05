CAM thường bắt trọn Trần Bảo Sơn, dung mạo ra sao ở tuổi 50?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ngoại hình Trần Bảo Sơn dưới những thước phim của "team qua đường".



Ngày 17/5, nam diễn viên Trần Bảo Sơn tham gia sự kiện ra mắt phim "578: Phát Đạn Của Kẻ Điên" tại TP.HCM.



Lâu lâu mới xuất hiện tại các sự kiện giải trí, sự hiện diện lần này của Trần Bảo Sơn thu hút nhiều sự chú ý.