Cấm tất cả xe cộ lưu thông qua hầm sông Sài Gòn theo khung giờ trong 2 ngày

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có công văn thông báo về việc cấm các phương tiện lưu thông qua hầm sông Sài Gòn (theo khung giờ) để bảo trì kết cấu hạ tầng và kiểm định công trình hầm.

Theo đó, tất cả các loại xe sẽ bị cấm lưu thông qua hầm đường sông Sài Gòn theo 2 chiều, từ 23h ngày 19/12 đến 4h sáng ngày 20/12 và từ 23h ngày 20/12 đến 4h sáng 21/12.