Cấm sử dụng giấy tờ tùy thân để ký hợp đồng thuê bao cho người khác

Nhà mạng phải có trách nhiệm về thông tin thuê bao chính xác

Sáng 24/11, với 468/472 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 73 điều.

Trả lời VietNamNet, đại diện Cục Viễn thông cho hay, Luật Viễn thông (sửa đổi) đã thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Các quy định trong Luật sẽ đảm bảo sự phát triển đồng bộ, bền vững của ngành viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển; bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và bảo đảm an toàn, an ninh mạng viễn thông trong thời gian tới.